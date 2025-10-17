Nicolás Wiñazki puso el énfasis en los detalles señalando que parece un capítulo de la serie Breaking bad, dada la crudeza e impunidad con la que se pretendió comprar droga en los Estados Unidos.

El periodista contó que la propia Lorena Villaverde le aseguró a él que la versión de que había estado presa en los Estados Unidos por una causa de drogas era mentira, sin embargo los registros penales de ese país dicen otra cosa.

Y para colmo aparece la figura de Fred Machado, ya que Villaverde es pareja del primo y socio de Machado, lo que cierra el círculo narco que se cierne sobre el gobierno.

El informe completo

Con las actas judiciales, Wiñazki echó por tierra cualquier defensa sobre las acciones de la diputada libertaria.