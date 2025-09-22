En el Gobierno parece que todo es incertidumbre y fake news, a tal punto que ellos mismos tienen que salir a desmentir informaciones que ellos mismos plantean en los medios de comunicación.

En este caso, el supuesto préstamo de 30 mil millones de dólares que Estados Unidos le prestaría a la Argentina en la previa del viaje de Milei a ese país.

El ministro de Relaciones Exteriores tuvo que salir urgentemente con Eduardo Feinmann para desmentir esta información y aclarar que "eso es falso".

"No han comenzado negociaciones con el Tesoro y si las hubiera se hacen bajo ciertos parámetros y nunca hubo una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura", aclaró el diplomático. Aunque, de todas maneras, se espera que el gobierno pida ayuda económica al gobierno de Donald Trump en un monto a un desconocido.

Además, Gerardo Werthein tuvo que salir a explicar por qué la comitiva oficial tuvo que postergar el vuelo al país que gobierna Donald Trump.