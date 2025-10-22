A partir del lunes 27, Gerardo Werthein volverá a ser uno de los empresarios más ricos del país pero ya no formará parte del Gobierno.

Sin dudas uno de los detonantes fue su pésimo desempeño en el último viaje del Presidente a los Estados Unidos, y fue el Gordo Dan el primero en salir a destrozarlo en las redes.

Pero no fue el único, Santiago Cafiero también había salido a explicarle al empresario cómo debían realizarse las relaciones internacionales para que el Presidente no fuera protagonista de un papelón.

Si bien se venía hablando desde hace días de su presunto alejamiento, la posible llegada de Santiago Caputo al gabinete habría precipitado la decisión.

Claro que antes de irse Gerardo Werthein se tomó el trabajo de nombrar a 80 personas en embajadas y consultados argentinos alrededor del mundo.