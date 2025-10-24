Imaginate ir a votar y que la que está en la mesa no sea otra que Wanda Nara… En sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity mostró una foto del documento oficial donde se la designa como presidente de mesa para la jornada electoral.

Lejos de tratar de evadir su responsabilidad, Wanda confirmó que estará adonde la convocaron. La publicación también incluía un mensaje anticipando sus planes para el domingo electora: "Este domingo, a cumplir con el deber cívico", escribió, acompañando la frase con emojis que aludían a urnas de votación, sorpresa y responsabilidad.