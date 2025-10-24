Como buena ciudadana
Wanda Nara fue convocada a ser autoridad de mesa y confirmó que cumplirá con su deber cívico
La conductora de Masterchef tendrá un domingo muy particular, y es que fue convocada para ser autoridad de mesa y, lejos de evadir su responsabilidad, confirmó que va a estar ahí.
Imaginate ir a votar y que la que está en la mesa no sea otra que Wanda Nara… En sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity mostró una foto del documento oficial donde se la designa como presidente de mesa para la jornada electoral.
Lejos de tratar de evadir su responsabilidad, Wanda confirmó que estará adonde la convocaron. La publicación también incluía un mensaje anticipando sus planes para el domingo electora: "Este domingo, a cumplir con el deber cívico", escribió, acompañando la frase con emojis que aludían a urnas de votación, sorpresa y responsabilidad.