Se ve que el nuevo cargo de Waldo Wolff en la Ciudad le deja mucho tiempo libre y el hombre se puso a buscar en YuoTube un tutorial para modificar un chat de WhatsApp.

Claramente el hombre quería, con esta ridiculez, bajarle el precio a los chats de D'Alessandro que se filtraron y que generaron un escándalo tal que terminaron con un extraño pedido de licencia.

Pero entre todos los errores que tiene esta supuesta explicación de Wolff podemos destacar algunos. El primero es la soprendente capacidad que tiene el exdiputado para cambiar el nombre a un contacto de WhatsApp y que tenga que ir a buscarlo a YouTube.

La segunda es que los chats filtrados son de Telegram y no de WhatsApp. Telegram está encriptado por lo qe no es tan sencillo como cambiarle el nombre a un contacto. Para modificarlo se necesitaría primero intervenirlo para lo que se necesita el programa Pegasus que compró el macrismo durante su gobierno pero que extrañamente no está en las oficinas de la AFI.

Pero además de estos dos “detalles” lo que Waldo Wolff no pudo explicar es cómo es que falsearon un audio del cesante ministro D'Alessandro donde claramente le ofrece una dádiva a un fiscal de la Nación al ofrecerle un avión para realizar un viaje de carácter personal a la provincia de Córdoba.

Obviamente el periodista cómplice no le preguntó sobre ninguno de estos aspectos y desde acá quedamos pendientes y a la espera del próximo tutorial del secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad.