Después de las amenazas y los señalamientos que hizo jorge Rial en su cuenta de twitter, el diputado Waldo Wolff, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, aceptó llamó al aire al programa Argenzuela.

Además, de abordar las amenazas que recibió Rial por parte del empresario Daniel Vila, también intercambiaron sus opiniones sobre la inacción de Wolff en su condición de titular de la Comisión de Expresión.

Y si bien en un principio aseguró que se puso a disposición, a lo largo de la nota el legislador macrista puso en duda el relato del periodista.

En dicha conversación, el diputado de Juntos por el Cambio primero aseguró que no se acordaba por qué lo había bloqueado en twitter y que ya había dado marcha atrás a dicha decisión.

"Te tenía bloqueado en Twitter, pero si vos requerís mi función institucional yo te tengo que atender, que es lo que hice", precisó el legislador.

El momento más tenso se vivió cuando el periodista le preguntó si "le hacían ruido" las amenazas de Vila. Lejos de responder de manera contundente, eludió la respuesta y se excusó: "Yo no vi las amenazas. No puedo hablar de algo que no vi".