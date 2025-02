Waldo Wolff eligió la tibieza para dar su opinión sobre Diego Valenzuela y aseguró que él no se pasaría de partido porque lo consideraría una traición a sus votantes y dejó en claro que el intendente de Tres de Febrero tiene “códigos diferentes”.

Lo cierto es que el funcionario pudo haber dicho que Valenzuela no tenía códigos y que era un traidor y no sería la primera ni la última vez que se escuchan estos término en política, pero Wolff prefirió la tibieza a la hora de hablar de su ex compañero de partido, tal vez para no dinamitar el puente, pensando en el futuro.

Wolff incluso citó un frase de Simón Bolívar sobre los traidores y la lealtad pero ante la obvia repregunta de Eduardo Feinmann de si Valenzuela es un traidor y el funcionario porteño volvió con la tibieza de asegurar que él se sentiría un traidor si hiciera algo similar pero que seguramente Valenzuela duerme tranquilo.