Algún día Viviana Canosa tendrá que hacer el mea culpa por haber hecho crecer la figura de Javier Milei invitándolo todos los días a su programa.

Ahora, distanciados, cuenta aquella época con otra mirada y hasta se anima a revelar secretos de lo que pasaba en los entretelones de lo que después sería La Libertad Avanza.

Ante el estupor de Jorge Rial, Canosa le enumeró los cargos que Milei le ofreció y en el colmo del delirio recordó cuando le propuso que lo acompañara en la fórmula presidencial.