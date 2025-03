A partir de la violenta represión que provocó una herida grave en el fotógrafo de Pablo Grillo, y que expuso las mentiras de la Ministra Patricia Bullrich, la conductora Viviana Canosa apuntó contra los militantes libertarios.

Puntualmente, Canosa criticó al militante libertario Gordo Dan desde su programa en El trece y lo dejó expuesto por la reacción del tuitero ante el grave estado de salud de Pablo Grillo.

"Che mentirosa @vivicanosaok acá está el video del que me reía. No me reí del estado de salud del fotógrafo", respondió el militante libertario desde su cuenta de ‘X’.

"Me reí de un video donde estaban hablando de otra cosa y vos publicaste una screen sacada de contexto. Ahora vamos a empezar a jugar en serio. Te va a salir cara esta", se justificó.