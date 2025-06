El amigo personal de Javier Milei, Alejandro Fantino, le preguntó a su colega y compañera en el stream ‘Carnaval’ qué le había pasado a ella con el Presidente al que había apoyado durante la campaña electoral y la respuesta no pudo ser más contundente.

“A mi me decepcionó” comenzó a decir Viviana Canosa para luego explayarse. “Yo sentía que el venía a terminar con la vieja política y con la casta… lo percibía honesto y me decepcionó profundamente”.

“Yo sentí que había entrevistado a un tipo de una manera muy amorosa y cuando empezó el armado de las listas, cuando sentí que ahí adentro había kirchnerismo, menemismo, Frente Renovador, que se vendían candidaturas, que el libro era un plagio y que cuando se lo pregunté amorosamente, no me lo supo responder y sentí que me estaba mintiendo” se despachó la conductora ante la mirada atónita de Fantino que no encontraba el lugar para meter bocado.

Incluso Canosa contó que su productor le había dicho que no era una buena idea distanciarse estando a “seis meses de ser amiga de un Presidente” y ante la incomodidad de Fantino enfatizó que ella no quería quedar como una mina que le mintió al público.