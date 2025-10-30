La relación entre Viviana Canosa y Javier Milei pasó del amor incondicional al odio visceral. Ahora la periodista se encarga de marcar cada error y cada mentira del Presidente, y con eso tiene material para varios años de programa.

Pero Viviana se metió en esta ocasión con el proyecto de reforma laboral que incluye, además de la extensión en el horario y la prohibición de hacer juicio, la posibilidad de cobrar parte del sueldo con los tickets canasta que no hacen mas que recordar el menemismo.

Con esto no sólo se precariza el trabajo sino también el sueldo y es por eso que Viviana recordó aquella entrevista de Milei con Fantino, cuando todavía estaba en campaña y aseguraba, no sólo que iba a dolarizar sino también que ya tenía el dinero para hacerlo.