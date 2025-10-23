Viviana Canosa deschavó la cuenta fake de Antonio Laje donde se hace pasar por un fan
La conductora de Carnaval reveló una cuenta que se vende como fans de Laje pero pertenecería al mismísimo periodista de América, para insultar y agredir a colegas y opositores sin dar la cara. Por eso Canosa lo mandó al frente y le avisó: "Tengo la captura de las minas que acostaste".
Viviana Canosa estalló en su programa de Carnaval contra Antonio Laje, por un posteo muy polémico que el periodista hizo desde una cuenta fake que, según la periodista, en realidad es personal.
Todo comenzó por la publicación en la cuenta Antonio Laje fans de una imagen realizada con inteligencia artificial de Jorge Rial y Viviana Canosa en prisión.
El posteo rezaba: "Te gustaría ver presos a los operadores KUKAS Jorge Rial y Viviana Canosa?". Esto nos llamaría la atención si se tratara de un troll libertario más, pero aparentemente es mucho más grave.
Según denunció Canosa esta cuenta, que constantemente sube contenido violento y odioso contra el peronismo, en realidad pertenece realmente a Laje, quien se esconde detrás de este usuario para publicar lo que realmente siente.
Por eso, Canosa lo mandó al frente y además le avisó: "Me molesta mucho que seas vos. Yo tengo las capturas de las minas que vos acosaste".