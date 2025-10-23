Viviana Canosa estalló en su programa de Carnaval contra Antonio Laje, por un posteo muy polémico que el periodista hizo desde una cuenta fake que, según la periodista, en realidad es personal.

Todo comenzó por la publicación en la cuenta Antonio Laje fans de una imagen realizada con inteligencia artificial de Jorge Rial y Viviana Canosa en prisión.

El posteo rezaba: "Te gustaría ver presos a los operadores KUKAS Jorge Rial y Viviana Canosa?". Esto nos llamaría la atención si se tratara de un troll libertario más, pero aparentemente es mucho más grave.

Según denunció Canosa esta cuenta, que constantemente sube contenido violento y odioso contra el peronismo, en realidad pertenece realmente a Laje, quien se esconde detrás de este usuario para publicar lo que realmente siente.

Por eso, Canosa lo mandó al frente y además le avisó: "Me molesta mucho que seas vos. Yo tengo las capturas de las minas que vos acosaste".