"Algo que no me gusta es victimizarme" dijo Viviana Canosa mientras se victimizaba. Según la conductora el primer mandatario le envió un mensaje aconsejándola sobre algo que hizo en su programa. Sin embargo dejó entrever que se puso muy nerviosa y a pesar de que no lo dijo algunos interpretaron el supuesto mensaje como un "apriete".

Viviana contó que se paralizó y hasta consideró alejarse de los medios pero que después lo pensó mejor.

Incluso dijo que había aclarado el tema con el presidente en una conversación privada.

Las redes hicieron tendencia el tema pero la mayoría no le creyó.

“De verdad crees que si Viviana Canosa hubiese recibido ún mensaje no se pasearia por todos los programas reproduciendolos? De verdad te comiste el verso de las amenazas a Viviana Canosa? Y lo de la pobreza 0 y la lluvia de inversiones también? Bueno... #HabraConsecuencias”— Caído del Catre on Twitter Link Caído del Catre on Twitter

“Avisale a Berni Viviana Canosa, vos misma dijiste que lo llamabas cuando tenías "una duda '' y a Alberto también. Esto me suena a Opereta”— EL CARA (HOLA ,YO SOY UNO DEL 41% Macrista ) on Twitter Link EL CARA (HOLA ,YO SOY UNO DEL 41% Macrista ) on Twitter

“Dejen de mentir con los mensajes de Alberto Fernández @alferdez a Viviana Canosa. No tiene nada que hacer que ponerse a boludear. Aparte no creo que sea tan iluso de dejar asentado un mensaje.”— Marcelo on Twitter Link Marcelo on Twitter

“@fargosi Cual fue el mensaje que le envió? Porque no va a la justicia Viviana Canosa?”— Nacho on Twitter Link Nacho on Twitter

“Los mismos que se comieron el verso de la pobreza cero y la inflación a un dígito son los mismos que creen en los mensajes intimidadentes de Alberto a Viviana Canosa no? Mira si los va eliminar y no lo va presentar como bomba en su programa, ay dios son tan ingenuos los gorilas.”— Bruno Horna on Twitter Link Bruno Horna on Twitter

“Mucho muy inportante: dónde están los mensajes que le envió ella? Ah pará...cierto que "los borró" jajajajaja. Y encima después si fue como invitado al programa Fernández? Ay Viviana Canosa! Vas a camino a ser la nueva Leuco, Majul o Lanata pero obsesionada con Alberto.”— Belén. on Twitter Link Belén. on Twitter

“Che, q le paso a viviana canosa, al principio lo beboteaba y hablaba maravilla, y ahora le tiene miedo, no estara despechada???? Y q raro no muestra los mensajes,”— Nedadana50@gmail.com on Twitter Link Nedadana50@gmail.com on Twitter