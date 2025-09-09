La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sigue generando repercusiones y crítica, ya sea en el interior del oficialismo con comunicadores como Eduardo Feinmann, y también desde afuera del oficialismo.

Esta vez fue Viviana Canosa, en su programa del stream Carnaval, quien apuntó directo contra el gobierno de Javier Milei con declaraciones sin concesiones.

“Les rompieron bien el orto ayer”, lanzó la conductora en referencia a la diferencia de votos que dejó a la fuerza libertaria muy por detrás del peronismo. “Tanta mentira y traición se paga”, agregó.