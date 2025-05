Javier Milei profundiza su violencia verbal contra todo aquel que piense distinto. El nivel de agresividad es inédito para la democracia, sobre todo hacia la prensa.

En el programa del Gordo Dan, que le pidió que “metiera preso a un periodista por decreto”, el presidente cargó contra los periodistas y se burló de Luis Novaresio, a quién bautizó como Mandrilesio.

Y este viernes, Milei denunció penalmente en los tribunales de Comodoro Py a tres periodistas por presuntas "calumnias o falsa imputación" e “injurias”. Se trata de Carlos Pagni, Ari Lijalad, y Viviana Canosa.

En su programa de canal Trece, Canosa reaccionó a la denuncia en su contra: “Hoy iba a ser un programa tranquilo, ayer hicimos uno sobre el nuevo Papa... Pero anoche el Presidente estuvo seis horas haciendo un streaming, imagínense a la hora que se acostó... Pero no paró de hablar de la prensa, de los periodistas. Estoy denunciada, yo me enteré cuando venía para acá”.

“Está claro que detestan la libertad de expresión -dijo Viviana-. Yo, realmente, miedo no les tengo. Lamento que algunos colegas, los ensobrados, sí. La verdad es que no se salvó nadie. Entramos los de El Destape, los de Clarín, los de Radio Mitre, los de La Nación. Entramos todos, y a todos nos pone un apodo horrible”.

Y concluyó: "Yo creo que al kirchnerismo se lo criticaba muchísimo, pero esto es mucho más grave. Es mucho más grave, en serio. Esto no me parece gracioso; esto se les va a terminar dando vuelta y no saben la que se les viene".

El descargo de Canosa, completo