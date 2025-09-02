El escándalo de corrupción que revelaron los audios de Diego Spagnuolo abrió la Caja de Pandora que dejó salir lo peor de un gobierno que se vanagloriaba de ser el mejor de la historia y llegar para terminar con la casta.

Viviana Canosa depositó en la figura de Karina Milei a la representante de la corrupción que envenenó al gobierno libertario.

Incluso llegó a narrar una supuesta conversación con el propio presidente que habría llegado a adelantar que de ser encontrada culpable debería renunciar al cargo.

Alejandro Fantino pidió calma en la mesa del Cónclave de Carnaval al señalar que la Secretaria General de la Presidencia no está ni siquiera imputada en la causa.