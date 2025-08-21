El gobierno de Milei, sin duda, está en su peor momento desde que asumió. Entre el revés que sufrió en el Congreso con la eliminación de su veto, una crisis social y económica que crece, las constantes movilizaciones y ahora en terrible escándalo de corrupción que se acaba de destapar, todo parece implosionar.

Pero en particular, Viviana Canosa habló de una de las grietas más importantes que hay en el oficialismo que es con la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“Están buscando que renuncie”, aseguró la periodista, pero afirmó que “no va a renunciar”, porque “es piola y está haciendo acuerdos para lo que es mucho más inteligente que ellos".

En ese sentido, Canosa aseguró algo que resulta de sentido común pero que parece no tener importancia en Casa Rosada: “La fórmula era Milei-Villarruel, no era Karina Milei. Nadie votó a Karina Milei ni a Santiago Caputo”.