Virginia Gallardo es un personaje colorido y es muy probable que a partir del 10 de diciembre entre a la Cámara de Diputados por Corrientes, aunque ella mismo aseguró que no está capacitada para el cargo.

Por otro lado, la candidata también debe justificar por qué tiene registrado su domicilio en un terreno baldío en Corrientes cuando hace años que no vive en la Provincia.

Pero tal vez su declaración más viral fue cuando aseguró que en la Argentina había más pobres que habitantes. Pudo haberse tratado de un error y ahora ella considera como algo positivo que se haya viralizado su incongruencia, pero lo raro del caso es que después de ese papelón ni siquiera se haya tomado el trabajo de chequear cuántos habitantes tiene la Argentina, y Eduardo Feinmann la volvió a dejar expuesta.