Contra todo pronóstico, Virginia Gallardo se convirtió en diputada nacional por Corrientes, para La Libertad Avanza, y las redes no pudieron ocultar su sorpresa.

Según los resultados arrojados por la Cámara Nacional Electoral, a la ex vedette la votó el 32,64% del padrón, con 176.538 votos.

De esta manera, la expanelista de Polémica en el Bar asumirá su lugar como diputada en la Cámara Baja el próximo 10 de diciembre, cuando se renueven las bancas.

Según trascendió, y en base a las cifras oficiales, su dieta será de cerca de $7.000.000 brutos.

Por eso las redes reaccionaron.