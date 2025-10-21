El presidente Javier Milei visitó la ciudad de Córdoba para participar de una actividad de campaña junto al candidato a diputado nacional por su espacio, Gonzalo Roca.

La actividad, enmarcada en la recta final de la campaña de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, se hizo para reforzar la presencia electoral de La Libertad Avanza en una provincia considerada clave.

En ese contexto, y tal como ocurrió en otras ocasiones, se desarrollaron protestas para repudiar la visita del presidente. Cuando un jubilado se expresó ante los móviles de televisión para manifestar su rechazo, un militante libertario se acercó y lo agredió físicamente.