Antes y durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, Gran Buenos Aires, hubo tensión.

En la previa, una señora se cruzó fuerte con la movilera de TN, y luego del discurso de Javier Milei, militantes discutieron y se trenzaron.

En esta cara a cara que registro en vivo A24, una mujer le pegó un furibundo cachetazo a un joven que la provocó y la trató de ignorante.

¡Plaf!