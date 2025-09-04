La Libertad retrocedió en Moreno
Violencia en el acto de Milei: una mujer ubicó a este libertario con un cachetazo
Antes y durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, partido del oeste del Gran Buenos Aires, hubo tensión, cruces y violencia. Esta señora frenó la violencia discursiva de un joven con un cachetazo. ¡Plaaaf!
Antes y durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, Gran Buenos Aires, hubo tensión.
En la previa, una señora se cruzó fuerte con la movilera de TN, y luego del discurso de Javier Milei, militantes discutieron y se trenzaron.
En esta cara a cara que registro en vivo A24, una mujer le pegó un furibundo cachetazo a un joven que la provocó y la trató de ignorante.
¡Plaf!