La ausencia de Javier Milei en Tucumán este 9 de julio, es un papelón. A la durísima declaración del gobernador Osvaldo Jaldo -"Por Ley, el presidente tiene que estar acá", dijo-, se sumó la presencia en Victoria Villarruel.

La vicepresidenta llegó a la provincia este miércoles, en el marco del Día de la Independencia. y si bien evitó entrar en polémicas con Milei, que decidió no viajar a la vigilia de la fecha patria con la excusa de las malas condiciones climáticas, dejó una declaración elocuente.

“Estoy muy contenta de estar en Tucumán, no solo vengo como vicepresidenta, sino como argentina”, dijo Victoria, y consideró: “Estar acá, poder acompañar a los tucumanos en una fecha tan importante que es la Independencia de la República Argentina ¿cómo no estar acá?”.

El mano a mano con C5N

Sobre la ausencia del presidente en Tucumán

"No sé, no lo escuché, no podría hablar de las declaraciones de él. Pero yo quiero hoy dar un mensaje federal, dar un mensaje de respeto a todos los argentinos, de amor a la patria, de recuerdo de nuestra verdad histórica y que mejor que hacerlo acá. No quiero polemizar".