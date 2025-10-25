Es un fenómeno exótico, circense, atrapante y distópico, todo eso y mucho más, por eso llama la atención Javier Milei alrededor del mundo.

La pregunta sobre qué está pasando realmente en el país es genuina, para tratar de comprender la presidencia de un extremo libertario con actitudes cuanto menos fuera de lo común, y preferido de Donald Trump.

A eso le respondió Viggo Mortensen sin guardar ninguna compostura, corrección política o respeto, para destrozarlo sin miramientos.