La ministra de Seguridad Sabina Frederic se trasladó a la provincia de Corrientes para dirigir la investigación del atentado político contra Miguel Arias que se dio en la noche del jueves mientras se realizaba el cierre de campaña.

Frederic confirmó que será la Gendarmería la encargada de continuar con las pericias y adelantó que este video ya está en manos de las autoridades.

La candidata a viceintendenta de la localidad correntina de Tapebicuá, Gloria Soledad Pared, relató este viernes el momento en que se produjo el ataque contra el legislador provincial Miguel Arias. Ella estaba dando su discurso a escasos metros de él.

"Estaba hablando en el escenario, dando mi discurso, y cuando giro me encuentro con esta situación y gritos de gente pidiendo una ambulancia. Nunca escuché el disparo. Me asusté y me puse nerviosa, porque no sabía si iban a seguir disparando", contó la dirigente del Frente Corrientes de Todos en diálogo con la agencia NA.