El acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) dejó a varios heridos, entre quienes aparece la diputada nacional María Eugenia Vidal.

La ex gobernadora bonaerense viene siendo muy crítica y así lo expresó en la reciente entrevista que le realizaron en la señal oficialista LN+. "No estoy de acuerdo con lo que se decidió", aseguró.

Sin embargo, más allá de su malestar, aclaró: "No me voy del PRO, no soy candidata porque no voy a defender una posición política en la que no creo".