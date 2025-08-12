La bronca avanza
Vidal sigue dolida y fue a LN+ a quejarse del acuerdo sellado entre Macri y Milei
La diputada nacional volvió a expresar su rechazo a la alianza electoral sellada entre el PRO y La Libertad Avanza. "No estoy de acuerdo con lo que se decidió", indicó.
El acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) dejó a varios heridos, entre quienes aparece la diputada nacional María Eugenia Vidal.
La ex gobernadora bonaerense viene siendo muy crítica y así lo expresó en la reciente entrevista que le realizaron en la señal oficialista LN+. "No estoy de acuerdo con lo que se decidió", aseguró.
Sin embargo, más allá de su malestar, aclaró: "No me voy del PRO, no soy candidata porque no voy a defender una posición política en la que no creo".