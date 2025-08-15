Víctor Hugo Morales está al frente de una guerra contra Héctor Magnetto y el Grupo Clarín desde hace varios años por lo que sería hipócrita ponerse del lado del enfrente por el simple hecho de que comparte a un enemigo con Javier Milei.

Víctor Hugo fue claro al decir que le genera simpatía la actitud del Presidente y que es cierto que son una mafia y que lo extorsionan, por lo que lamentó que otros políticos no hayan tomado una postura similar.

No sin dejar en claro que Milei le resulta “muy rechazante y estrafalario”, para decir algo amable, el periodista reconoció que el multimedio está claramente enfrentado con el Presidente por no entregarles telefónica para terminar de armar su monopolio.