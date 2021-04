Por la deuda que Vicentín mantiene con el Estado por US$ 140 millones por exportaciones realizadas en 2019 que nunca fueron liquidadas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suspendió la operación en el mercado de cambios y la realización de pagos al exterior de la agroexportadora Vicentin.



De esta forma, la empresa solo podrá acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para liquidar las exportaciones pendientes hasta tanto regularice su situación. Además, deberá “abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales”.



La medida fue adoptada a través de la Comunicación “C” 89731 en la que la autoridad monetaria le indicó a los bancos y operadores de cambio que "no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a EGRESOS por el mercado de cambios, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de Vicentin S.A.I.C.”.



Según publica Télam, la AFIP-DGA (Aduana) recibió la instrucción de no cursar nuevos embarques de mercaderías con destino de exportación hasta que la empresa dé cumplimiento a las obligaciones que se encuentran pendientes.



Del mismo modo, el Central notificará al juez concursal que lleva la causa Vicentin en la ciudad santafecina de Reconquista, Fabián Lorenzini, de la totalidad de las operaciones de exportación sin liquidar a fin de que se verifique si fueron efectivamente percibidas por la firma.



La decisión del Banco Central llega luego de que en octubre del año pasado comenzara una auditoría por unas 415 exportaciones notificadas por Vicentin por un monto cercano a los US$ 500 millones que, en marzo último, determinó que la empresa tenía pendiente de liquidación cerca de US$ 140 millones en operaciones vencidas desde octubre de 2019.



"Le pedimos al juez que investigue qué pasó con las operaciones que no se liquidaron"



Pueden haberlo ingresado en forma ilegal, por ejemplo a través de Dólar CCL o pueden haber desviado los fondos a otra empresa y tener los fondos en el exterior", señalaron a Télam desde el Banco Central.



Esta medida es similar a la adoptada respecto a otro exportador (Díaz & Forti) y, en aquella oportunidad, fueron ratificadas en instancias judiciales ante la justicia federal de Rosario y ante el juez del concurso.



Vicentín



En diciembre de 2019, la empresa entró en default con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros -agricultores, bancos privados y públicos e inversores extranjeros- a quienes dejó impago cerca de US$ 1.400 millones, lo que derivó en el concurso preventivo que se dirime en el despacho del juez Lorenzini.