Funcionarios de Milei
Viale disparó contra Adorni y Santilli y remarcó que "las candidaturas testimoniales son una mierda"
Desde su programa de Radio Rivadavia, el conductor oficialista se sumó las críticas y cuestionó la decisión de Manuel Adorni y Diego Santilli de no asumir sus bancas para incorporarse al gabinete de Javier Milei.
En su programa de Radio Rivadavia, y sin perder su condición de periodista militante del gobierno, Jonatan Viale calificó de "aberrante" la decisión de Manuel Adorni y Diego Santilli de no asumir sus bancas de legisladores y, en cambio, trasladarse al gabinete de Javier Milei.
"Las candidaturas testimoniales son una mierda", dijo Viale, y reconoció que "cuando lo hace el peronismo está mal, cuando lo hacemos nosotros está bien", apuntando a lo que considera una justificación distinta según el partido político.
Vale aclarar, que Adorni fue legislador electo y ahora se desempeña como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. En tanto, Diego Santilli, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires fue designado Ministro del Interior.