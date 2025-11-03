En su programa de Radio Rivadavia, y sin perder su condición de periodista militante del gobierno, Jonatan Viale calificó de "aberrante" la decisión de Manuel Adorni y Diego Santilli de no asumir sus bancas de legisladores y, en cambio, trasladarse al gabinete de Javier Milei.

"Las candidaturas testimoniales son una mierda", dijo Viale, y reconoció que "cuando lo hace el peronismo está mal, cuando lo hacemos nosotros está bien", apuntando a lo que considera una justificación distinta según el partido político.

Vale aclarar, que Adorni fue legislador electo y ahora se desempeña como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. En tanto, Diego Santilli, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires fue designado Ministro del Interior.