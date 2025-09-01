En medio de las denuncias de coimas y la filtración de audios que comprometen al oficialismo, el gobierno nacional recurrió a la Justicia para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei.

Al analizar el tema en su programa de Radio Rivadavia, Jonatan Viale, aseguró la administración libertaria padece “una operación burda, berreta”, aunque reconoció que “entró la bala”.

Además, Viale apuntó contra Roberto Navarro porque “solo les interesa agitar y agitar y que el gobierno se caiga”.

En respuesta, y con un posteo publicado en su cuenta de ‘X’, Roberto Navarro lanzó un duro mensaje: “Mientras quieren meter en cana a los periodistas que denuncian a Milei, el lechoso habla de operación contra el Gobierno”.