El periodista aliado del gobierno, Jonatan Viale, volvió a despegarse de La Libertad Avanza en medio del escándalo por las coimas en el área de discapacidad.

Desde su programa de radio, apuntó contra el gobierno de Javier Milei al asegurar que “La motosierra significaba romper con los curros de la casta”.

Frente a los audios difundidos, y que provocaron la salida de Diego Spagnuolo de la Dirección Nacional de Discapacidad, Viale indicó: "El problema no es Spagnuolo, el problema es lo que dice Spagnuolo. Si es verdad o es mentira".

Y agregó: “Lule Menem citó a Spagnuolo tres veces en 15 días a su despacho en la Casa Rosada, apenas asumió en la Agencia Nacional de Discapacidad”. "¿De qué hablaban, de fútbol?", ironizó.