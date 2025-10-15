Vergüenza ajena: el momento en que Trump trata a Milei como un perro faldero
Volvieron las relaciones carnales con Estados Unidos, como durante el menemismo y Javier Milei parece encantado de poner el cuerpo a los condicionamientos de Trump a la Argentina.
Volvieron las relaciones carnales con Estados Unidos, como en la peor época del menemismo. La excursión de Javier Milei a Estados Unidos da vergüenza ajena porque lo hace en nombre de la Argentina.
Trump le dijo en la cara y ante los ojos del mundo que si no gana las elecciones no habrá dinero, por más que Patricia Bullrich, Toto Caputo y otros funcionarios hayan querido desmentirlo. Lo escucho el mundo y ni en TN se pudo ocultar.
Ahora aparecieron imágenes en las que Trump trata como un perrito faldero a Milei, y el presidente está encantado de eso.
Y el libro firmado por Trump
Como si la humillación no hubiera sido suficiente, Trump decidió dejarle una notita a Milei que se parece mucho al mensaje de un amante a su pareja después de una noche de pasión. La dedicatoria reza "Javier, soy tu amigo"
Y las redes, claro, no lo perdonaron