Volvieron las relaciones carnales con Estados Unidos, como en la peor época del menemismo. La excursión de Javier Milei a Estados Unidos da vergüenza ajena porque lo hace en nombre de la Argentina.

Trump le dijo en la cara y ante los ojos del mundo que si no gana las elecciones no habrá dinero, por más que Patricia Bullrich, Toto Caputo y otros funcionarios hayan querido desmentirlo. Lo escucho el mundo y ni en TN se pudo ocultar.

Ahora aparecieron imágenes en las que Trump trata como un perrito faldero a Milei, y el presidente está encantado de eso.

Y el libro firmado por Trump



Como si la humillación no hubiera sido suficiente, Trump decidió dejarle una notita a Milei que se parece mucho al mensaje de un amante a su pareja después de una noche de pasión. La dedicatoria reza "Javier, soy tu amigo"

Y las redes, claro, no lo perdonaron