Subido a una 'línea republicana' que lo dejaría en el Congreso, Ricardo López Murphy apeló a todos los trucos posibles para llamar la atención y robarle electorado a La Libertad Avanza con quien disputa el mismo sesgo ideológico.

El colectivo tiene el número 502, el mismo de la boleta de Alianza Potencia, el nombre de la agrupación que lleva al economista ortodoxo al frente de la lista.

Jugando con el apodo de ‘bulldog’ que lo acompaña desde hace años, haciendo honor a sus mofletes caídos y a su dureza en las recetas políticas, se presentó como "el mejor de los perros" en clara consonancia con el Conan de Javier Milei.