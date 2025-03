A pesar del relato que pretende instalar el gobierno de Javier Milei, desde Antonio Laje hasta Reynaldo Sietecase, en diferentes medios se escucharon voces de repudio por la amenaza de Santiago Capuuto contra el diputado de la UCR Facundo Manes.

Sin embargo, y a tono con el relato del oficialismo, Juan Pablo Varsky se sumó al discurso oficial y repitió una parte del libreto libertario en la entrevista que le hizo al propio Facundo Manes.

"Cuando usted dice 'me pegaron dos piñas' y aparece la imagen de Caputo ahí no están", lanzó Varsky en la pantalla de LN+. Y agregó, "es un video casero".

Frente a esos dichos, visiblemente molesto, Manes reaccionó: "Yo no digo que Caputo me pegó". Y siguió: “Para que voy a mentir, yo no estoy haciendo hincapie en los golpes porque me la banco. Es la amenaza, no corramos la cancha, hablemos de la amenaza”.