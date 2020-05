JPV on Twitter

"No quiero ser Brasil. No pido la imnunidad del rebaño sin vacuna. Pero no acepto el “cuarentena o muerte” como la única justificación desde la soberbia y la comodidad", así planteó su disidencia Juan Pablo Varsky.

Lo que no queda claro es cuál es su posición y postea una nota que requiere un sistema de salud acorde para el cual se necesita que no se haya desfinanciado, como ocurrió bajo el Gobierno que él ayudó a llegar al poder.



Y las redes lo cruzaron

“@JPVarsky Lo que pretendés para la Argentina requiere unos recursos que, tras muchos años de desfinanciar la salud, no hay. Ahora: si me decís que hay que sacárselos a los bancos, las corporaciones y las grandes fortunas quizás estemos de acuerdo.”— Diego Mancusi on Twitter Link Diego Mancusi on Twitter

“@JPVarsky @avedurazno Chicos, cuando estén muy aburridos en sus casas de 300 m² con parque de otros tantos situados en barrios privados, los espero como voluntarios en el consultorio de febriles del Hospital de Avellaneda para hacer todos los chequeos y test que podamos. Hasta que eso pase, colaboren.”— Antonio Roquentín on Twitter Link Antonio Roquentín on Twitter

“@JPVarsky @avedurazno Me parecieron datos acomodados (y amontonados) para que cierre un poco una idea. Y no cierra. El país no es CABA y GBA. Con el crecimiento que viene mostrando la ciudad (si no se revierte la tendencia) en unas semanas se quedarán sin camas para cuidados intensivos.”— Lucas on Twitter Link Lucas on Twitter

“@JPVarsky @avedurazno Gran reflexión del infectólogo Juan Pablo Varsky, cuando vuelva el fútbol lo ponemos a Pedro Cahn a que analice Boca vs Patronato”— Fede ♫♪♫♪ on Twitter Link Fede ♫♪♫♪ on Twitter

“En 2007, cuando surgió, el programa radial de Varsky parecía piola. Del elenco original, Ana Gerschenson terminó cazando laburantes como directora macrista de la radio pública; José Del Río, como jefe de redacción de La Nación; y el propio JPV, militando contra la cuarentena. 👍”— Pablo Papini on Twitter Link Pablo Papini on Twitter

“@JPVarsky @avedurazno Me pone mal que un tipo inteligente como vos piense estas cosas, Juan. El 85% del país sigue avanzando a la normalidad, salvo el AMBA. Es decir, dos cosas: 1- el problema está en AMBA (donde varios quieren salir). 2- la cuarentena SÍ sirvió para salvar vidas en el resto del país.”— Nacho de Copas on Twitter Link Nacho de Copas on Twitter