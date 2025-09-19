Alejandro Vanoli, economista y expresidente del Banco Central, advirtió sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei en 2022. El tiempo le dio la razón.

Esta vez, Vanoli ofreció un panorama desolador para el rumbo económico del país: "Veo un gobierno y un ministro (de Economía, Toto Caputo) que no tienen un diagnóstico de lo que genera la crisis".

En una entrevista con radio AM 1070, Vanoli aseguró: "El Mercado y los operadores se preguntan si la devaluación es antes o después de las elecciones''.