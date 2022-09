[5:48 p. m., 12/9/2022] M Polchi - Radio AM 750: Vecines de Vedia, en el partido bonaerense de Leandro N. Alem, denunciaron que el monumento al expresidente Néstor Kirchner, que se encuentra en la entrada de la ciudad, sobre la ruta nacional 7, fue vandalizado. La marcas sobre la cara del monumento de Kirchner parecen ser disparos de armas de fuego. "El odio, el antiperonismo, existe hoy y siempre. No hay duda, hay una grieta, queremos justicia", escribió un vecino en Facebook junto a la fotografía del monumento vandalizado. La publicación cosechó varios comentarios que enmarcaron lo ocurrido en la escalada de violencia de los últimos meses --con escraches a funcionarios, piedrazos al despacho de Cristina Kirchner en el Congreso, bolsas mortuorias y guillotinas en marchas opositoras, entre otras expresio… [5:49 p. m., 12/9/2022] M Polchi - Radio AM 750:

El presidente Alberto Fernández denunció que vandalizaron una estatua de Néstor Kirchner y publicó un fuerte mensaje en las redes sociales.

“Desterremos el odio en la Argentina”, escribió el mandatario a través de Twitter por el ataque contra la escultura del exmandatario ubicada en la Ruta 7, a dos semanas del intengo de magnicidio a la vicepresidenta.

Además, en el mismo sentido se pronunció la portavoz, Gabriela Cerruti: “Al odio y la violencia le decimos Nunca Más”.

En la jornada de este lunes habitantes de Vedia, en el partido bonaerense de Leandro N. Alem, denunciaron que el monumento al expresidente Néstor Kirchner, que se encuentra en la entrada de la ciudad, sobre la ruta nacional 7, fue vandalizado.

Desde Casa Rosada se manifestaron y enmarcaron lo ocurrido en la escalada de violencia de los últimos meses, que tuvo su expresión máxima en el intento de magnicidio de la vicepresidenta.

Según informó el medio local La Voz de Vedia, el 27 de octubre de 2020, durante un acto por el 10° aniversario del fallecimiento de Kirchner, el Frente de Todos comunicó que la figura había sido atacada en el sector de la nariz.

El monumento a Néstor Kirchner se terminó de construir en 2015 y fue realizado por los artistas plásticos Martha y Pablo Ibarra tras un pedido del entonces intendente del partido de Leandro N. Alem y actual diputado provincial Alberto Conocchiari.