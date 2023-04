El violento ataque mediático perpetrado por Viviana Canosa y Laura Di Marco contra la vicepresidenta y su familia, fue un tema que se abordó durante toda la semana en Duro de Domar. Y este viernes se volvió a tocar a partir de la decisión de la hija de Cristina Fernández de Kircher.

Pablo Duggan y los panelistas expresaron su punto de vista a la decisión de Florencia Kirchner de llevar a la Justicia al medio donde las periodistas se refirieron a su estado de salud y aseguraron que padece un trastorno alimenticio.

En ese marco, los participantes expresaron su postura. El periodista Mariano Hamilton señaló que estos comentarios tienen "el objetivo claro de sacar de la cancha a Cristina. Florencia es el detonante para que Cristina diga 'se meten con mi familia'".

"No me cambia en nada que Di Marco haya pedido disculpas. Me parece muy bien que se lleve a la Justicia y que en algún momento la oposición quede condenada a algo", expreso Carla Czudnowsky.

Por su parte, Federico Fahsbender adhirió y explicó que "en algún lugar se tiene que trazar el límite y si es con una presentación en Tribunales, que así sea".

En tanto, Fero Soriano, en cambio, puso en duda que la Justicia avance "más allá de una tarjeta amarilla".

"Las expresiones de odio vienen por lo general de la derecha. Es el mensaje mafioso por excelencia: meterse con los hijos", reflexionó.

"Este agravio es demasiado excesivo y hay cosas que no tienen vuelta atrás", comentó Fernanda Callejón.