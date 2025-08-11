Una gran discusión sobre el brutal veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad se armó en Canal Nueve, y esta madre puso en su lugar a un bancario defensor del Gobierno.

La actriz Valentina Bassi, mamá de Lisandro, un chico con TEA (Trastorno del Espectro Autista), dejó en ridículo al aire al presidente del Banco de Valores, Juan Napoli.

Napoli estaba defendiendo el insensible veto de Javier Milei a la Ley para proteger a las personas con discapacidad, pero se vio ampliamente superado por argumentos muy básicos y para nada complicados.

Ayudado por Romina Manguel, Napoli intentaba hacer creer de que “hay una cuestión ideológica” detrás de la lucha de las personas con discapacidad y sus familias ante un derecho que se les quiere cercenar.

El hombre, al verse abrumado por la realidad y el sentido común, se excusó con que no conocía en profundidad la ley como si la madre del chico, y quedó peor aún.