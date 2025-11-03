En una entrevista con Romina Manguel, el gobernador correntino, Gustavo Valdés, se mostró crítico de la gestión de Javier Milei y remarcó que el Ejecutivo nacional "no resolvió cosas que le pedimos".

Aunque mostró expectativas de diálogo con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, Valdés aseguró que varias obras prometidas por el gobierno libertario aún no se han finalizado.

"Si resolvimos cosas que nos pidió el gobierno nacional a nosotros", aseguró el gobernador. "Las obras que se comprometió no las terminó", agregó.

Las declaraciones se realizan luego de su participación en las reunión del presidente con varios gobernadores, y las redes le reprochan su apoyo a la Casa Rosada: