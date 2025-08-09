Se miman entre ellos
Uno más alcahuete que otro: la vergonzosa chupada de medias de Fran Fijap a Daniel Scioli
Luego de la cadena nacional de Javier Milei, el secretario de Turismo expresó su apoyo al presidente. El influencer libertario no se quedó atrás y celebró: "Gracias Pichichi".
El youtuber e influencer libertario Fran Fijap no dejó pasar la oportunidad de quedar como un verdadero alcahuete tras el obvio respaldo de Daniel Scioli al presidente Javier Milei.
El exgobernador bonaerense y actual funcionario libertario publicó en X un mensaje en el que apoyaba “con firmeza” la cadena nacional de Milei.
El gesto de Scioli fue acompañado por Fijap con un agradecimiento al exdirigente peronista y actual funcionario del Gobierno.