El youtuber e influencer libertario Fran Fijap no dejó pasar la oportunidad de quedar como un verdadero alcahuete tras el obvio respaldo de Daniel Scioli al presidente Javier Milei

El exgobernador bonaerense y actual funcionario libertario publicó en X un mensaje en el que apoyaba “con firmeza” la cadena nacional de Milei.

Uno más alcahuete que otro: la vergonzosa chupada de medias de Fran Fijap a Daniel Scioli

El gesto de Scioli fue acompañado por Fijap con un agradecimiento al exdirigente peronista y actual funcionario del Gobierno. 

X de Fran Fijap