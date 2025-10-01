"Dice Javier que ya no pertenecés al espacio" le dijo Karina Milei a Álvaro Zicarelli, uno de los fundadores de La Libertad Avanza. Si bien siempre es doloroso que a uno lo echen de un lugar al que pertenece, el contexto lo hace mucho peor.

A la hora de recibir el llamado, Zicarelli estaba en el hospital siendo tratado por una enfermedad autoinmune llamada Púrpura, que ataca las plaquetas y pone en riesgo la vida, por lo que la noticia le agravó el cuadro.

Lo peor de todo es que tanto Karina como Javier Milei sabían que Zicarelli padecía de esa enfermedad y que en ese momento estaba siendo tratado, pero no les importó, dejando en claro en ese momento la falta de humanidad y empatía que luego serían la marca de su gobierno.

La entrevista completa

Con la voz quebrada y dejando salir la bronca que todavía lo atraviesa, Zicarelli contó con detalles cómo sucedió todo.