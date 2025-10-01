Uno de los fundadores de La Libertad Avanza contó cómo Karina lo echó del partido cuando estaba en el hospital luchando por su vida
Álvaro Zicarelli fue de los primeros que se subió al barco libertario y en una entrevista en el programa Zona de giro, del streaming Estratósfera, narró un momento traumático que vivió con los hermanos Milei.
"Dice Javier que ya no pertenecés al espacio" le dijo Karina Milei a Álvaro Zicarelli, uno de los fundadores de La Libertad Avanza. Si bien siempre es doloroso que a uno lo echen de un lugar al que pertenece, el contexto lo hace mucho peor.
A la hora de recibir el llamado, Zicarelli estaba en el hospital siendo tratado por una enfermedad autoinmune llamada Púrpura, que ataca las plaquetas y pone en riesgo la vida, por lo que la noticia le agravó el cuadro.
Lo peor de todo es que tanto Karina como Javier Milei sabían que Zicarelli padecía de esa enfermedad y que en ese momento estaba siendo tratado, pero no les importó, dejando en claro en ese momento la falta de humanidad y empatía que luego serían la marca de su gobierno.
La entrevista completa
Con la voz quebrada y dejando salir la bronca que todavía lo atraviesa, Zicarelli contó con detalles cómo sucedió todo.