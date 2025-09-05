“Los que mandan no imaginan cómo hay que hacer pa' decirle a los hijos ‘no hay pa’ comer'”, murga Falta y Resto, retirada 2001.

"¿Con qué cara llegás a tu casa y le decís a tu hijo que no hay para comer?", dijo uno de los 300 despedidos por los dueños de la empresa ILVA Porcellanato, que este jueves se manifestaron en la puerta de la planta de Pilar tras el cierre.

"Nos dejaron en la calle, nos dejaron sin nada. ¿Qué hacemos?", aseguró otro laburante al movilero de C5N.

Era Milei, a 24 años de la crisis terminal que el país sufrió por las políticas neoliberales. La historia se repite como tragedia.

El móvil de C5N estuvo en la protesta de los trabajadores despedidos.