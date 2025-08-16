Las redes sociales no paran de hablar de los candidatos de todas las fuerzas de cara a los comicios de octubre, y particularmente de la lista de unidad que se dio en el peronismo.

Ante el cierre de listas, Fuerza Patria confirmó que el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Itai Hagman, encabezará la boleta en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Jorge Taiana lo hará en la provincia de Buenos Aires.

Pero también se dieron noticias sorprendentes, Como por ejemplo que el propio Juan Grabois estará en tercer lugar de la lista bonaerense, y otras sorpresas como la no aparición de Máximo Kirchner o Sergio Massa, por ejemplo.

En Capital, los nombres que acompañarían a Hagman en lo alto de la lista serían los de Kelly Olmos, exministra de Trabajo de Alberto Fernández, Santiago Roberto, hombre cercano a Víctor Santamaría, el titular del SUTERH; y Lucía Cámpora, dirigente de La Cámpora.