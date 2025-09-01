La poca credibilidad que le quedaba al partido de Milei y Karina, ya se fue con los repetidos escándalos de corrupción en que se encuentran inmersos los hermanos que gobiernan la Argentina.

Eso se vio reflejado en las urnas en la provincia de Corrientes, donde el pueblo eligió a su gobernador, que finalmente será Juan Pablo Valdés.

El oficialista y hermano del actual mandatario sacó más del 50% de los votos, mientras que el peronista Ascúa quedó en segundo lugar con el 20%. Pero, por su parte, el candidato libertario Lisandro Almirón quedó en cuarto lugar y no llegó ni al 10%.

Sumado a la paliza electoral hay una imagen realmente insólita capturada por los medios locales. En el búnker de La Libertad Avanza, poco después de las 20 horas, ya no quedaba nadie.

A su vez, en las redes sociales se viralizaron varias imágenes del vacío en el lugar, que no es más que otra cosa que un reflejo de la actualidad del gobierno libertario.