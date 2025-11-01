La millonaria asistencia económica de Estados Unidos a la Argentina generó un fuerte rechazo en el Congreso norteamericano. Tanto, que la senadora Elizabeth Warren, jefa del bloque demócrata en la Cámara, volvió a criticar al presidente Donald Trump por su rescate Javier Milei.

"Donald Trump está enviando 40 mil millones de dólares a Argentina. Yo quiero enviar a los jubilados estadounidenses 200 dólares adicionales al mes", dijo la senadora en un posteo en la red social X.

Luego explicó: "El costo de todo, desde los alimentos hasta los servicios públicos y la atención médica, ha aumentado. Mi nuevo proyecto de ley es un salvavidas de emergencia para las personas mayores que luchan por sobrevivir en la economía de Trump". A principio de octubre la líder del bloque demócrata cuestionó al presidente Donald Trump por querer otorgarle recursos al gobierno argentino "mientras recorta la atención médica para los estadounidenses".

"Esta es la persona a la que Donald Trump quiere darle 20 mil millones de dólares de nuestro dinero, mientras recorta la atención médica para los estadounidenses en su propio país", escribió Warren replicando un video de AFP que mostraba uno de los momentos más destacados del extraño recital que Milei ofreció en el Movistar Arena.

Y concluyó: "¿Por qué rescatar a este país mientras ellos acaparan nuestros mercados de soja?".