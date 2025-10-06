LLa presentación del libro "La construcción del milagro" de Javier Milei, en el Movistar Arena, generó el rechazo de los vecinos de Villa Crespo, que se organizaron para manifestar su repudio a la visita del presidente.

Sin embargo, y tal como se esperaba, cientos de militantes libertarios llegaron al lugar para participar al acto del gobierno. Una de ellas, en dialogo con TN, sorprendió con su crítica a la señal de noticias oficialista.

Primero, y a pesar del escándalo que golpea al oficialismo por el caso Espert, dijo que para ella Milei "es una persona honesta, una persona sola licuando contra toda la corrupción de Argentina".

Y luego, cuestionó al canal de noticias: "Ustedes todo el tiempo haciendo opereta contra él, los de TN".