El móvil del canal Crónica fue el testigo privilegiado de cómo una mujer, de cerca de 70 años, amenazó a los militantes con un cuchillo en la mano.

Los agentes de la Policía Metropolitana le sacaron el arma banca, la corrieron de donde estaba la mayoría de los simpatizantes de Cristina e, insólitamente, la dejaron retirarse sin ningún problema

Cuando el movilero de Crónica le preguntó por qué fue con un cuchillo, la mujer se hizo la distraída y dijo que "me la dieron por ahí, yo no la tenía", y agregó: "No sé, preguntale a Cristina".