Lisandro Almirón dejó entrever que no hace falta tener una preparación en la materia o saber de temas específicos, cualquiera que defienda al gobierno de Javier Milei puede tener una banca en el Congreso.

Así lo afirmó durante una entrevista radial, donde el candidato libertario aseguró que desde el espacio están sondeando a Virginia Gallardo como una posible diputada nacional en los próximos comicios.

La vedette es una acérrima defensora de La Libertad Avanza en los programas donde es panelista, incluso en C5N, y por eso Almirón confirmó las intenciones del espacio político en incluirla.

"Viene haciendo un trabajo importante en materia de comunicación, en Neura junto a Fantino. En ese sentido no solamente tiene visibilidad sino que además ha defendido en varias oportunidades con argumentos muy sólidos al Gobierno", dijo

Justamente el diputado Almirón también es una celebridad, pero no por la televisión, sino por haber sido denunciado por su propia familia por haber falsificado la firma de su abuela antes de que esta muriera para quedarse con su casa.