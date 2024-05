Después de remar toda la campaña al lado de Javier Milei a Ramiro Marra no sólo no le tocó ningún cargo en el gobierno nacional sino que los legisladores de su propio partido no lo quieren como jefe del bloque.

Como una especie de premio consuelo por su militancia, un grupito de legisladores de LLA, del que participaba el mismo Marra, lo habían designado para que fuera jefe de ese bloque en la legislatura.

Pero al parecer no todos están de acuerdo y la legisladora María del Pilar Ramírez, que se sienta justo al lado del hombre que ahorraba en latas de atún, pidió la impugnación de ese pedido por considerarlo improcedente.