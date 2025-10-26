Karina Milei sufrió el rechazo de un autoridad de mesa al emitir su voto este domingo y el episodio se hizo viral en las redes sociales.

La hermana del presidente y funcionaria del gobierno libertario sufragó en el Instituto Pedro Poveda.

Aunque llegó con gesto de cortesía hacia las autoridades de mesa —llevó una caja de bombones—, sufrió el destrato de una de las fiscales presentes que decidió no devolverle el saludo.

El gesto de rechazo pareció reflejar el malestar que rodea en las últimas semanas a la Secretaria General de la Presidencia, tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).